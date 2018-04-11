Копирование страницы сайта в учебных целях

Необходимо скопировать страницу kuhni-euro.ru/katalog/kuh... Важна именно та часть, где задействован javascript (его и изучаю). Поэтому нужно скопировать страницу, чтобы там работало:

1. При нажатии на кнопку "Бесплатный дизайн-проект" появлялось всплывающее окно

2. Должны работать лайки. То есть при нажатии количество увеличивается на 1, и появляются анимированные сердечки

3. В нижней форме "Кухни на заказ по вашим размерам" при нажатии на разную планировку кухни должны появляться строки ввода размеров (так же, при нажатии первого один размер, при нажатии второго два, при нажатии третьего три)