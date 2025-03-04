Копия шаблона wordpress

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  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок216 просмотров

Здравствуйте. Нужно скопировать тему на wordpress, тот сайт уже не существует. Но есть доступ через вебархив. Часть с форумом и авторизации не нужна. Просто главная страница, меню, слайдер и страница.

Вот ссылка

https://web.archive.org/web/20220127155157/https://cfire.ru/

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