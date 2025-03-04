Требуется доработать функционал экспорта данных из каталога товаров в Excel согласно техническому заданию. Используемый стек: yii2, MySQL. Разработка ведется через GitHub. Ищется разработчик со знанием yii2 и возможностью последующей доработки функционала.
Копия шаблона wordpress
Здравствуйте. Нужно скопировать тему на wordpress, тот сайт уже не существует. Но есть доступ через вебархив. Часть с форумом и авторизации не нужна. Просто главная страница, меню, слайдер и страница.
Вот ссылка
https://web.archive.org/web/20220127155157/https://cfire.ru/
Заявки фрилансеров
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