Корпоративный сайт на 1С:Битрикс-Експерт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок160 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые Господа Фрилансеры!

Необходимо сделать корпоративный сайт для юридической компании на 1С:Битрикс-эксперт. Подробное ТЗ при дальнейшей переписке. Заявку на дизайн мы уже разместили. Ждем предложений. С уважением Юлия.

13 лет назад
Mitra80
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад