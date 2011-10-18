Коррекировка плагина ВордПресс

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Завершен2 заявки170 просмотров

Есть плагин ВордПресс который делает публикации с указанного на компьютере txt файла. За содержимое поста берется контент внутри текстовика, за название – его имя.

Проблема в том, что плагин выводит названия постов в какозябрах, постольку не понимает кириллицы. Содержимое поста публикуется в кодировке utf8, поэтому отображается нормально, но название постов (которые берутся с русские_символы.txt) отображаются некоректно.

Необходимо это исправить.

WordPress
14 лет назад
Vador
Вадим 
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Выбранный исполнитель

aka04
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aka04
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад