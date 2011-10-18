Коррекировка плагина ВордПресс

Есть плагин ВордПресс который делает публикации с указанного на компьютере txt файла. За содержимое поста берется контент внутри текстовика, за название – его имя.

Проблема в том, что плагин выводит названия постов в какозябрах, постольку не понимает кириллицы. Содержимое поста публикуется в кодировке utf8, поэтому отображается нормально, но название постов (которые берутся с русские_символы.txt) отображаются некоректно.

Необходимо это исправить.