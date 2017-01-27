Корректировка шаблона сайта на WordPress

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Верстка 4 шаблонов страниц

Написание 2 калькуляторов цены

Корректировка шапки сайта

Корректировка java-скрипт

Корректировка мобильной адаптации

JavaWordPress
8 лет назад
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51 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров