Кредитный калкулятор для OPENCART

Надо создать кредитный калкулятор для интернет магазина MEBEL.UZ. Интернет магазин был создан на платформе OPENCART.

Детали:

1. В интернет магазине имеется два способа оплаты. За наличный расчет и в кредит. При оплате в кредит покупатель должен кликать кнопку "рассчитать в кредит" и выбрать срок кредита и процент предоплаты.

Задача фрилансера заключается в создании кредитного калкулятора который при выборе клиентом срока кредита и процента предоплаты, будет показать клиентам график погашения по кредиту. . Вид процента: сложный процент.

Пример можете посмотреть на странице: http://avtech.uz/lenovo/928-lenovo-ideapad-miix-10-3g-64gb.html ( только в этой странице приведен график для простого процента. А у нас будет сложный процент.)