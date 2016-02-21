Кредитный калкулятор для OPENCART

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Надо создать кредитный калкулятор для интернет магазина MEBEL.UZ. Интернет магазин был создан на платформе OPENCART. 

Детали: 

1. В интернет магазине имеется два способа оплаты. За наличный расчет и в кредит.  При оплате в кредит покупатель должен кликать кнопку "рассчитать в кредит" и выбрать срок кредита и процент предоплаты. 

 Задача фрилансера заключается в создании кредитного калкулятора который при выборе клиентом срока кредита и процента предоплаты, будет показать клиентам график погашения по кредиту. . Вид процента: сложный процент. 

Пример можете посмотреть на странице: http://avtech.uz/lenovo/928-lenovo-ideapad-miix-10-3g-64gb.html ( только в этой странице приведен график для простого процента. А у нас будет сложный процент.)

Opencart
9 лет назад
Richram
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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