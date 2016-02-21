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Кредитный калкулятор для OPENCART
Надо создать кредитный калкулятор для интернет магазина MEBEL.UZ. Интернет магазин был создан на платформе OPENCART.
Детали:
1. В интернет магазине имеется два способа оплаты. За наличный расчет и в кредит. При оплате в кредит покупатель должен кликать кнопку "рассчитать в кредит" и выбрать срок кредита и процент предоплаты.
Задача фрилансера заключается в создании кредитного калкулятора который при выборе клиентом срока кредита и процента предоплаты, будет показать клиентам график погашения по кредиту. . Вид процента: сложный процент.
Пример можете посмотреть на странице: http://avtech.uz/lenovo/928-lenovo-ideapad-miix-10-3g-64gb.html ( только в этой странице приведен график для простого процента. А у нас будет сложный процент.)
Заявки фрилансеров
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