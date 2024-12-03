Требуется сверстать простой сайт по готовому дизайн-макету в Figma. Использовать чистый HTML, CSS и JavaScript. Ожидается быстрое выполнение. Файлы должны содержать комментарии с описанием кода. Допустимы отклонения от макета с предложениями по улучшению дизайна.
Кто может задеплоить сайт на годэдди?
Задеплоить сайт на годэдди, хостинг куплен, домен тоже, файлы висят на хостинге, но ничего не отображается. Если не получится на годэдди, то надо будет подвязать домен к другому хостингу.
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