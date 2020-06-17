Laravel. Функционал оптимизации изображений.

Добрый день!

Сайт на Laravel + Sleeping Owl (Генератор административного интерфейса для Laravel)

1. Необходимо реализовать функцию оптимизации изоображений, загружаемых на сайт.

- Оптимизация должна осуществляться в админке в соответствующем разделе нажатием кнопки выборочно для каждого файла.

- Оптимизированный файл перезаписывает исходный с сохранением имени. (пример: "de3773110e24dc6fda86531edcc20ae1.jpg"

- Оптимизация по размеру (весу) файла осуществляется до максимально возможного значения без видимой потери качества. Добиться того, чтобы вес одного скриншота был не более 200 кб

- Если разрешение исходного файла больше, чем 1280 на 720, то разрешение файла уменьшается до 1280 на 720, изоображение при этом не должно обрезаться. Если меньше разрешение меньше 1280 на 720, то разрешение не меняется

2. Устранить "баг", из-за которого в админке у продуктов не отображаются скриншоты. В данный момент отображаются только каверы (обложки) на продукты.

3. Под каждым скриншотом должна быть текущая информация по весу и разрешению.

Требования:

- уверенное знание PHP, Laravel, API

- Sleeping Owl

- разбираться в чужом коде

- знание Bitbucket (репозиторий)

- тестирование написанного кода

- отвественность