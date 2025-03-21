Необходима замена или переработка рулетки на JavaScript для платформы play2x. Задача включает внедрение пользовательских настроек и изменение алгоритма работы рулетки. Если замена не возможна, требуется разработка новой рулетки с интеграцией в скрипт play2x. Настройки должны храниться в конфигурационном файле. Оригинальный код может быть обфусцирован, требует анализа.
Laravel подключение walletconnect + другие кошельки
Требуется убрать стандартную авторизацию с скрипта на laravel, и осуществить ее с помощью walletconnect , айди юзера выступает кошелек, никаких других данных не надо.
так же надо подключить несколько сторонних похожих механизмов, вроде кошелька Trustwallet, по тому же принципу.
все это надо сделать на скрипте play2x
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