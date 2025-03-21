Laravel подключение walletconnect + другие кошельки

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Закрыт4 заявки303 просмотра

Требуется убрать стандартную авторизацию с скрипта на laravel, и осуществить ее с помощью walletconnect , айди юзера выступает кошелек, никаких других данных не надо.
так же надо подключить несколько сторонних похожих механизмов, вроде кошелька Trustwallet, по тому же принципу.
все это надо сделать на скрипте play2x

Laravel
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sergmakaron
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