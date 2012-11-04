Легкое приложение по сбору данных с Интернета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок176 просмотров

Вконтакте в группе колинса: http://vk.com/colins_russia в теме для обсуждений клиенты будут писать номера своих дисконтных карт , приложение должно собрать эти номера в эксельку в столбик, если возможно, то собрать и имена и дату.

Сроки: до понедельника!

Указывайте свой бюджет.

13 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Антон очень опытный программист, сделал все к срокам и как нужно. Все необходимые правки сделал без нареканий. Очень доволен проделанной работой. Спасибо)
Хорошо поработали, коды собрали, оплату получил. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад