Лендинг - копирование и редактирование сайта

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить все пункты, которые указаны в ТЗ.

P.S. Конфигуратор для заявок с инструкцией, визуальный редактор и шаблон страницы допродаж будут высланы позже как готовый комплект после определения исполнителя.

4 года назад
guest_15827346357321
4 года в сервисе
Был
3 года назад