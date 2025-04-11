Лендинг (Tilda/Carrd или аналог) структура и тексты предоставляются.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт19 заявок326 просмотров

Требуется создание одностраничного лендинга на базе готового текстового контента.
Платформы — Tilda, Carrd или аналог.
Проект относится к категории некоммерческих информационных продуктов.

Что нужно сделать:

  • Подобрать визуально подходящий шаблон

  • Сверстать 6–7 блоков по предоставленному тексту

  • Добавить 2 кнопки (ссылки будут даны)

  • Установить email-форму

  • Настроить адаптив под мобильные устройства

  • Установить favicon и заголовок страницы.

    Что будет предоставлено:

    • Текст по блокам

    • Логика структуры

    • Ссылки для кнопок

    • (Дополнительно: визуальные референсы — по согласованию)

      Дополнительно:
      Проект с авторским участием. Все материалы предоставляются после согласования исполнителя.

      Ответим только на предложения, содержащие портфолио с версткой лендингов.
      Спасибо.

TildaАдаптивная версткаВерстка блоковСоздание одностраничных сайтов
12 дней назад
Ольга
 
47 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
39 отзывов(-3)
8 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Юлия
 
19 лет
5 лет в сервисе
Была
день назад
9 дней назад
Яна
 
28 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
1 отзыв
10 дней назад
Лучший новичок веб-программист апреля
Дмитрий
 
40 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
10 дней назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
48 отзывов
11 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
11 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
11 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
2 отзыва
11 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
11 дней назад
Анна
 
41 год
2 года в сервисе
Была
10 дней назад
11 дней назад
Алексей
 
27 лет
год в сервисе
Был
4 дня назад
11 дней назад
Ирина
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
11 дней назад
Кирилл
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
11 дней назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
день назад
11 дней назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
17 отзывов
11 дней назад
Алексей
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
29 отзывов(-1)
11 дней назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
15 отзывов
12 дней назад
Лучший веб-программист апреля
Вадим
 
18 лет
17 дней в сервисе
Был
6 часов назад
12 дней назад