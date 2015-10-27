Личный кабинет с историей заказов на Wordpress

- пользователь может регистрироваться: логин, пароль

- далее он он может оформлять заявку (как в этой форме, сейчас она у меня сделана в гугл докс)

- далее инфа попадает в общую базу (доступна только мне Админу)

- и доступна в личном кабинете пользователя, который оформил заказ. и таких пользователей много, но они видят только свои заказы, а я вижу все

- Админ также проставляет статус выполнения заявки принято/в работе/доставлено

- сайт на WP, но если есть аргументированные варианты исполнения без привязки к WP, то тоже рассмотрим

https://docs.google.com/forms/d/11lD7_UB4vYv2vsMEJvlltxBsagCQYM8QiRs-SSgVo9o/viewform