Привет! Ищу опытного разработчика для создания приложения на Ethereum Mainnet, которое будет помогать мне торговать токенами с использованием лимитных ордеров. Основная идея такая: я хочу покупать токены через Uniswap V2, но только тогда, когда их цена упадет до нужного мне уровня, который я заранее задаю. Все сделки должны отправляться через сервис Titan Builder, чтобы они выполнялись быстро и надежно, через бандл транзакции, минуя мемпул и покупая по самой выгодной цене. Если сделка по какой-то причине не проходит (например, из-за конкуренции или низкого вознаграждения), то деньги, которые я выделил на покупку, должны автоматически вернуться на мой кошелек без задержек.

Для этого нужно разработать смарт-контракт на Solidity, который будет управлять ордерами: создавать их, выполнять, когда цена достигает заданного уровня, и возвращать средства, если что-то идет не так. Также нужен бэкенд на Node.js, который будет в реальном времени следить за ценами токенов через WebSocket, сравнивать их с моими лимитными ордерами и отправлять сделки через Titan Builder. И еще мне нужен простой фронтенд на HTML, JavaScript и CSS, чтобы я мог через браузер добавлять токены для отслеживания, создавать ордера, видеть их статус (выполнен, отменен, ожидание) и управлять ими. Всё должно быть протестировано на Ethereum Mainnet с реальными токенами, и мне нужны скриншоты транзакций на Etherscan, чтобы я мог убедиться, что всё работает: создание ордера, покупка токена и возврат денег при неудаче.

Пиши, если у тебя есть опыт работы с Ethereum Mainnet, Solidity, JavaScript, и ты знаешь, как использовать Titan Builder для отправки сделок! Желательно, чтобы ты показал примеры похожих проектов или рассказал, как ты будешь решать эту задачу.