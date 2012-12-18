Мадженто: небольшие задачи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки190 просмотров

Есть магазин на базе Magento. Постоянно возникает необходимость в доработке. Нужен специалист, который знает эту платформу и сможет выполнять небольшие задачи, возникающие время от времени.

Необходимо начать работу уже в августе.

Magento
13 лет назад
fishh
52 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sl0n1k911
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Работали в нормальном режиме. Все делалось на отлично. Потом исполнитель пропал на долго, потом опять появился, обещал все сделать, но до сих пор не сделал. Жаль, что так все вышло, а ведь все так хорошо начиналось.
Отличный заказчик, правда уже не помню чем закончилось наше сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Sl0n1k911
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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