Мамбот поиска в базе данных для Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка180 просмотров

Требуется разработка мамбота поиска по базе данных MySQL и вывода результатов поиска в СМС Joomla.

Под приведенный пример будут изменяться существующие базы данных

Приоритет к исполнителям для связи РФ, СЗФО, билайн, здесь смогу перезвонить чтобы проговорить все требования

Все вопросы mail: [email protected] или +7-960-294-61-71

JoomlaMySQL
15 лет назад
mzinov
Михаил 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров