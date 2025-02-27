Требуется разработка форка криптовалюты с внедрением новых функций и особенностей. Необходим опыт в веб-программировании и знание технологий блокчейн.
Маска для номера телефона
Добрый день.
Нужно написать маску для формы на сайте.
Чтобы проверка была на все мобильные операторы в Украине и другие номера не было возможности ввести в форму.
Сайт на вордпресс.
Заявки фрилансеров
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