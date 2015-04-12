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Массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress
Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress.
Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное кол-во фраз к посту, которое будет отдаваться в файле на втором этапе (копирайтеру).
Итак кратко как должен работать плагин: загружаю фразы из CSV потом плагин формирует мне в нужном формате задание для копирайтера. Далее как выполняет это задание копирайтер, я загружаю файл и теги становятся в расписание на добавление на сайте. И плюс отдельно также через CSV простенькое массовое добавление описаний к этим тегам.
1. Загрузка моего файла с фразами, популярностью и URL.
Фразы для редактирования загружается из CSV файла, пример в прикреплении. В файле – 1 столбец фраза, 2 столбец популярность фразы ( в цифрах) и 3-й столбец URL для поста к которому будет тег.
2. Обработка моего CSV файла и выдача нового с нужной структурою.
После загрузки CSV (из первого шага) плагин формирует новый CSV файл, в котором будет четкая структура для копирайтера (файл пример в прикреплении).
Т.е. на этом этапе формируются как-бы карточки поста копирайтеру. 1-й столбец ID поста (это для плагина) 2-й столбец – это название поста, далее строка URL поста и далее вниз строчки фразы, отсортированные в соответствии с популярностью. Кол-во этих фраз настраивается в настройках плагина. Далее 3-й столбец популярностью к фразам во 2-м столбеце. 4 столбец пропускаем, а в пятом необходимое кол-во тегов. Если тег занят то пишим его, если нет, то пишим: тег 4 написать… Потом как эти теги напишит копирайтер, они становтся на добавление по расписанию.
Обязательно карточки постов делим пустой строчкой чтобы ячейки не сливались.
На этом этапе, можно и другой формат взять, но чтобы было понятно копирайтеру что делать… и потом соответственно чтобы это назад все загрузить на обновление по расписанию…
3. После того, как копирайтер напишет названия тегов, я обратно загружаю файл, и теги становятся в очередь на добавление по расписанию (из настроек).
Потом опять, если нужно закачиваю новый файл с фразами, плагин просчитывает где сколько тегов (ключая размещенные и/или в расписании) и выдает опять новый CSV файл задания для копирайтера.
4. Массовое добавление описаний к тегам, если нужно будет по необходимости.
После того, как есть теги, готовые (размещенные) и/или в расписании, то ко всем к ним скачиваю простой файл также в CSV формате. В первом столбце название тега, во втором описание (если его нет, то там пусто соответственно). Также отдаю копирайтеру, он пишит во втором столбце описание к тегам, после чего я загружаю файл назад и описания добавляются к уже размещенным тегам и/или в расписании соответственно.
Дополнение ко 2-му этапу.
Если в посте заняты часть тегов (в соответствии с натройкой кол-ва тегов) Например: 3 тега есть, а в настройках указано максимально 7, то эти 3 тега выводятся, а далее по строчкам пишится: Тег 4 написать, Тег 5 написать, Тег 6 написать, Тег 7 написать (эти теги потом будут добавляться плагином). Соответственно как будут написаны эти теги, они добавляются в расписание.
Также если занято 7 или более тегов (а в настройках максимально стоит 7) то полностью этот пост удаляется со всеми фразами, популярностью и этим URL в CSV (не в базе Wordpress!), так как стоит ограничение в настройках.
Что такое расписание?
К тегам необходимо будет добавить расписание добавления, как идет к постам, т.е. можно ставить публикацию на перед (это плагин должен делать сам случайно в соответствии с настройками). Соответственно с настройками кол-ва тегов, будет случайно каждый день, месяц (неделю) добавляться нужное кол-во тегов.
Обязательно плагин должен работать с любым кол-вом постов – и 1000 и 5000 и 10000!
По количеству фраз, к посту может быть и одна и десять фраз, соответственно, меньше фраз чем тегов быть не должно…
От вас сроки и стоимость!
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