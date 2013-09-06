Механизм корректировки данных по заданным правилам

Необходимо разработать web-приложение для корректировки артиклей в прайсах по заданным правилам.

На странице web-приложения нам нужно загружать файл прайса и на выходе получать такой же файл с откорректированными артикулами.

Желательно сделать на Python.

Формат загружаемых файлов: xls, xlsx, csv. Кодировки могут быть разными. Количество записей в каждом файле: от 15 тыс. до 95 тыс.

Более подробно с заданием можно ознакомиться во вложенном к проекту файле.