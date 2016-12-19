Мелкие доработки интернет-магазина на umi cms

Есть интернет-магазин на umi cms – singlecup.ru

Есть около 12 мелких доработок, которые нужно поправить – в основном вёрстка и т.п.

Плюс новые доработки будут периодически появляться

Главное что важно – эти 12 доработок сделать максимально быстро, за 1-2 дня

Оплачивать готов по часам или проектно