Мелкие доработки интернет-магазина на umi cms

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки187 просмотров

Есть интернет-магазин на umi cms – singlecup.ru

Есть около 12 мелких доработок, которые нужно поправить – в основном вёрстка и т.п.

Плюс новые доработки будут периодически появляться

Главное что важно – эти 12 доработок сделать максимально быстро, за 1-2 дня

Оплачивать готов по часам или проектно

8 лет назад
dmitryr
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров