Мелкие исправления, работа с яндекс картами

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Сайт http://probannoe.ru/ движок самадел, уметь разбираться в чужом коде РНР, отличное знание яндекс карт. работа срочная.

12 лет назад
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
varz62
61 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
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