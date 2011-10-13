Меню на jQuery: раздвижное при наведении

Задача. Необходима анимация вертикального меню на основе jQuery. Что-нибудь готовое или Slader или Accordionmenu или любой другой готовый скрипт. Нужен мягкий! эффект раскрытия вниз при наведении курсора на пункт меню, при наведении курсора на другой пункт, одно сворачивается другое разворачивается. Необходим временной промежуток, чтобы меню вернулось в первоначальное состояние (свернулось). С правой стороны пункта меню картинка плюс, которая меняется на минус при разворачивании. Вообщем вроде все подробно описал... Небольшая доработка готовых решений. HTML-шаблон меню вышлю по запросу.