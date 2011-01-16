Мешание фотографий с описанием

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

На сайте располагаются анкеты с фото и кратким описанием. Сайт квартиры посуточно в Екатеринбурге http://www.hata66.ru/ Нужно сделать так, чтобы при каждом открытии или обновлении страницы, анкеты мешались между собой случайным образом. Информация берется не из базы данных! Вставляется в ручном режиме .html. Т.е. нужно что-то между анкетами вставить. Оплата желательно яндекс.деньги.

HTML
14 лет назад
hata66
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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