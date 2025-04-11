Миграция проекта Конана с PHP v.5.6 на PHP v.8.2

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Есть проект, написанный давно на фреймворке Kohana 3.3 на работающий на сервере с установленным PHP 5.6
В связи с установкой нового сервера возникла необходмость миграции проекта на актуальную версию PHP 8.2.
Проект большой и рефакторинг на другой фреймворк пока не рассматривается, т.к. миграцию нужно сделать прямо сейчас. Для закрепления, другой фрейвокр НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!

Собственно, задача состоит в том, чтобы адаптировать движок проекта к новой версии PHP.

OS Debian 12.
Кастомные модули адаптировать не нужно, только движок.
Пожалуйста, ваши преложения по цене и срокам.

PHP
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