Миграция сайта с IMAGE CMS на OpenCart

Требуется выполнить полную миграцию интернет-магазина с устаревшей IMAGE CMS на OpenCart с сохранением URL-структуры

## Навыки и требования к исполнителю

- Опыт работы с OpenCart (версия 3.x или новее)

- Опыт миграции данных между CMS

- Знание PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript

- Опыт настройки и кастомизации OpenCart шаблонов

- Понимание SEO-оптимизации и работы с URL-структурой

- Опыт интеграции платежных систем и служб доставки

- Желательно знание особенностей IMAGE CMS

## Основные задачи

### 1. Миграция данных и настройка OpenCart

- Настройка чистой установки OpenCart последней стабильной версии

- Установка и адаптация шаблона DEALS

- Полный импорт данных из IMAGE CMS:

* Категории товаров со всеми атрибутами

* Товары с полным описанием, характеристиками, изображениями

* Информационные страницы

* Клиентская база (пользователи, история заказов)

* Отзывы о товарах

- Настройка и адаптация ключевых модулей:

* Мега-меню с многоуровневой структурой

* Интерактивный слайдер на главной странице

* Блоки категорий с изображениями

* Система отображения рекомендованных товаров

* Расширенные фильтры товаров

### 2. Сохранение URL-структуры (критически важно)

- Обеспечить 100% соответствие URL-адресов до и после миграции

- Настроить SEO URL в OpenCart согласно структуре старого сайта

- Разработать и реализовать карту соответствия старых и новых URL

- Настроить 301-редиректы для случаев, когда прямое соответствие невозможно

- Создать систему проверки корректности URL-маппинга

- Сохранить все метаданные (title, description, keywords)

### 3. Интеграция сторонних сервисов

- Настройка платежных систем:

* Банковские карты (эквайринг)

- Интеграция с системой доставки "Новая Почта":

* Автоматический расчет стоимости

* Выбор отделения

* Трекинг отправлений

## Дополнительные требования

- Оптимизация скорости загрузки сайта

- Адаптивность для мобильных устройств

- Регулярное резервное копирование данных в процессе миграции

- Тестирование функциональности во всех популярных браузерах

- Документация по выполненным работам

## Этапы работ

1. Анализ текущего сайта и подготовка плана миграции

2. Установка и настройка OpenCart с шаблоном DEALS

3. Миграция данных

4. Настройка модулей и функциональности

5. Настройка URL-структуры и редиректов

6. Интеграция платежных систем и служб доставки

7. Тестирование и финальные правки

8. Запуск и мониторинг работы

## Срок выполнения

4-6 недель

## Бюджет

Предлагайте свою ставку после ознакомления с проектом

## Критерии успешного выполнения

- Полная работоспособность всех функций магазина

- Корректное отображение всех данных

- Сохранение позиций в поисковых системах (100% соответствие URL)

- Правильная работа всех интеграций

- Скорость работы сайта не хуже исходной версии

## Контактная информация

Пожалуйста, укажите в отклике примеры ваших предыдущих работ по миграции сайтов и опыт с OpenCart.