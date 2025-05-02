Требуется доработка готового бота на Python для получения данных о матчах и коэффициентах через Pinnacle API. Бот должен проверять информацию на сайте Line4Bet и выводить отфильтрованные данные пользователям. Также необходимо реализовать функционал управления подписками, отправки сообщений и настройки параметров. Все исходники уже имеются.
Миграция сайта с IMAGE CMS на OpenCart
Требуется выполнить полную миграцию интернет-магазина с устаревшей IMAGE CMS на OpenCart с сохранением URL-структуры
## Навыки и требования к исполнителю
- Опыт работы с OpenCart (версия 3.x или новее)
- Опыт миграции данных между CMS
- Знание PHP, MySQL, HTML/CSS, JavaScript
- Опыт настройки и кастомизации OpenCart шаблонов
- Понимание SEO-оптимизации и работы с URL-структурой
- Опыт интеграции платежных систем и служб доставки
- Желательно знание особенностей IMAGE CMS
## Основные задачи
### 1. Миграция данных и настройка OpenCart
- Настройка чистой установки OpenCart последней стабильной версии
- Установка и адаптация шаблона DEALS
- Полный импорт данных из IMAGE CMS:
* Категории товаров со всеми атрибутами
* Товары с полным описанием, характеристиками, изображениями
* Информационные страницы
* Клиентская база (пользователи, история заказов)
* Отзывы о товарах
- Настройка и адаптация ключевых модулей:
* Мега-меню с многоуровневой структурой
* Интерактивный слайдер на главной странице
* Блоки категорий с изображениями
* Система отображения рекомендованных товаров
* Расширенные фильтры товаров
### 2. Сохранение URL-структуры (критически важно)
- Обеспечить 100% соответствие URL-адресов до и после миграции
- Настроить SEO URL в OpenCart согласно структуре старого сайта
- Разработать и реализовать карту соответствия старых и новых URL
- Настроить 301-редиректы для случаев, когда прямое соответствие невозможно
- Создать систему проверки корректности URL-маппинга
- Сохранить все метаданные (title, description, keywords)
### 3. Интеграция сторонних сервисов
- Настройка платежных систем:
* Банковские карты (эквайринг)
- Интеграция с системой доставки "Новая Почта":
* Автоматический расчет стоимости
* Выбор отделения
* Трекинг отправлений
## Дополнительные требования
- Оптимизация скорости загрузки сайта
- Адаптивность для мобильных устройств
- Регулярное резервное копирование данных в процессе миграции
- Тестирование функциональности во всех популярных браузерах
- Документация по выполненным работам
## Этапы работ
1. Анализ текущего сайта и подготовка плана миграции
2. Установка и настройка OpenCart с шаблоном DEALS
3. Миграция данных
4. Настройка модулей и функциональности
5. Настройка URL-структуры и редиректов
6. Интеграция платежных систем и служб доставки
7. Тестирование и финальные правки
8. Запуск и мониторинг работы
## Срок выполнения
4-6 недель
## Бюджет
Предлагайте свою ставку после ознакомления с проектом
## Критерии успешного выполнения
- Полная работоспособность всех функций магазина
- Корректное отображение всех данных
- Сохранение позиций в поисковых системах (100% соответствие URL)
- Правильная работа всех интеграций
- Скорость работы сайта не хуже исходной версии
## Контактная информация
Пожалуйста, укажите в отклике примеры ваших предыдущих работ по миграции сайтов и опыт с OpenCart.
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