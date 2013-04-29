Микропоисковик по базе сайтов

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Закрыт2 заявки140 просмотров

нужно написать простого бота, который парсит базы сайтов

1. брать построчно сайты из файла для проверки:

site.ru:parametr1

parametr2 и parametr3 статичны и указываются в скрипте.

2. посылать POST запрос, вида http://site.ru/?q=parametr1&t=parametr2

3. если в исходнике ответа есть/нет ключевое (parametr3) слово, записываем site.ru:parametr1:parametr2 в текстовый файл.

4. переходить к следующему сайту

+ должна быть многопоточность

+ поддержка больших файлов

+ работа на linux vps

Linux
12 лет назад
bondar21
Олег 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров