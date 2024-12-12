Требуется установить капчу от Google на сайт, сделанный на платформе Drupal, для защиты форм от спама. Также рассматриваются альтернативные решения для повышения безопасности форм.
Мини - игра в телеграмм
Создать веб апп для телеграмм, это будет викторина, мини игра.
По функционалу будет в бота в тг кнопка play, затем экран загрузки с лого - на главном экране в центре таймер до следующей викторины. Далее чуть ниже будет 4 кнопки, на нижней панели (профиль, задания, друзья, статистика) кнопки ведут на новый экран. Профиль: аватар, имя, статистика своих игр, общаяя сумма выйрыша. На этом экране есть вкладка Магазин, где отображается баланс кабинета ( интеграция с любой платежкой ) и кнопка покупки жизней для викторины и жетона 50 на 50.
И будут такие задания, как подпишсь на тг, вк, x, инсту и рекламные задания.
Друзья: кнопка пригласить друга, список твоих рефералов (нужна рабочая реферальная система). Статистика: общее кол-во игроков, общий призовой фонд который разыгран, кол-во игроков в день, онлайн. С каждого из этих 4х экранов, кнопка вернутся назад на главный экран. Требуется внутриигровая валюта, которую игроки будут получать за выполнение заданий, за правильный ответ и за рефералов. По истечению таймера на главной странице открывается окно с игрой (прямо эфир, будет ведущий, нужна админка что б переключать вопросы в нужный момент). В викторине 15 вопросов, 4 варианта ответа по 10 секунд на ответ. Есть возможность при неправильном ответе использовать дополнителную жизнь, что б вернуться в игру и подсказку 50 на 50, что бы убрать 2 неправильных варианта.
По истечению всех 15 вопросов сумма выйгрыша делится на всех, кто прошел 15 вопросов и перечисляется автоматически на баланс.
Дизайн для приложения уже готов, осталось сделать только веб апп.
Заявки фрилансеров
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