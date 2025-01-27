Минимальное количество для заказа в Опенкарт

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Закрыт4 заявки170 просмотров

В опенкарте у некоторых товаров есть минимальный заказ товара несколько штук. Можно ли как то сделать, чтобы стоимость отображалась как за 1 шт товара, а при нажатии кнопки "Купить" - в корзину добавлялось все количество минимального заказа?

В данный момент стоит модуль автоматической смены цены при изменении количества товара

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