В опенкарте у некоторых товаров есть минимальный заказ товара несколько штук. Можно ли как то сделать, чтобы стоимость отображалась как за 1 шт товара, а при нажатии кнопки "Купить" - в корзину добавлялось все количество минимального заказа?

В данный момент стоит модуль автоматической смены цены при изменении количества товара