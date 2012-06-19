Многопользовательские игры

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок635 просмотров

Коротко о том что примерно надо прикрепила.

Наглядно может кто делал чтото на подобии http://www.rushplay.com/ ?

Более подробное тз подготовим если найдём адекватного программиста, с незаоблачными ценами и хорошими навыками.

11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров