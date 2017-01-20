На домен временно поставлена заглушка, пока переделывается основной сайт - http://debright.ru Необходимо внести изменения в заглушку. поправить русские шрифты, сделать их такими же как в «буржуйском шаблоне» которые на латинице. ссылка на заглушку - ...
Модернизация формы публикации статьи на сайт
Есть форма публикации статьи, которая содержит несколько полей:
Заголовок, Текст статьи, Изображение к статье, выбор категории, указание автора, метки + одно-два вспомогательных поля (текстовые и radio).
Данные отправляются на сервер Аяксом, на сервере происходит обработка полученных данных php и запись данных в Mysql.
Задача переделать форму публикации, сделать ее более удобной (в том числе для работы с мобильных устройств).
1. Необходимо подключить к форме визуальный редактор Medium editor + insert-plugin (см. пример http://linkesch.com/medium-editor-insert-plugin/)
2. Адаптировать форму публикации (внешний вид) под использование редактора.
3. Настроить загрузку аттачей (картинок) добавляемых через форму на сервер.
4. Адаптировать php обработчик получаемых данных под новый вариант формы.
5. Переделать принцип заполнения полей (выбор категории, указание меток и др.)
6. Добавить к форме (отдельным полем) возможность присоединять к публикации аудио файл (с загрузкой на сервер).
Заявки фрилансеров
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