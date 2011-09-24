Модернизация сайта (поиск, обработка заказов)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки148 просмотров

Требуется модернизация сайта:

1. изменения поиска

2. изменение сортировки

3. модернизация корзины ( подключение он-лайн оплаты)

4. создание системы резервирования

5. обработка заказов

6. печать документов по заказам

7. новости и разные подписки

и.т.д

Оплата по-этапная

размери форма оплаты по соглашению

Сроки сжатые

14 лет назад
begemotiki
Екатерина 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров