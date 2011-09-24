Ищу опытного web-программиста для сайта под CMS Typo3. Человек нужен на достаточно долгий период для периодических обновлений и усовершенствований сайта. 1) Человек нужен достаточно опытный, знакомый, в частности, с javascript и ...
Модернизация сайта (поиск, обработка заказов)
Требуется модернизация сайта:
1. изменения поиска
2. изменение сортировки
3. модернизация корзины ( подключение он-лайн оплаты)
4. создание системы резервирования
5. обработка заказов
6. печать документов по заказам
7. новости и разные подписки
и.т.д
Оплата по-этапная
размери форма оплаты по соглашению
Сроки сжатые
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
1) Сделать доработки на сайте Chainik.info (сделан на Joomla) 2) На сайте mebellavka.com.ua Перевести URL адреса с кириллицы на латиницу. Привести в порядок Title (логику отображения Title вышлю). Доделать корзину заказов. (сделан на ...Завершен14 лет назад
- $10
Есть список школ: http://www.edu-all.ru/pages/eduscool-msk.asp Нужно с внутернних страниц у кого указан email собрать его и просто записать в базу вида школа - emailВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен специалист который шарит в движке. Есть много проектов на этой системе, нужны небольшие доработки... Более подробно, выбранному исполнителю.Завершен14 лет назад
Нужно сделать флешку для подбора фактуры и цвета сайдинга/панелей. На входе даю 2 psd: сам дом (все варианты фактур - послойно) и интерфейс флешки. Нужно будет из этого собрать цельный ролик. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Всем добрый день. Есть сравнение товаров, и есть блок слева с 4 квадратиками пустыми, нужно чтобы прим захвате мышкой картинки и перетаскивании ее на этот блок она добавлялась в соотвествующую ячейку, до 4 товаров. ...Закрыт14 лет назад
В частности проблема с корзиной, немного доработок по jquery отписываем. и желательно оставляйте ICQ. буду работать с исполнителем , правило которого - не завышать ценуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо доработать раздел сайта - Все объекты - http://dvcenter.ru/detail/ Необходима следующая градация объектов недвижимости: 1) Коммерческая недвижимость - офисная недвижимость - торговая недвижимость - складская и ...Завершен14 лет назад
Написать код для всплывающего окна с формой подписки для сайта на юкозе .Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать заставку, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/, только с другим текстом и шапку сайта с занавесом и движущимся светом от софитов, как на сайте http://www.toyscabaret.ru/ Исходники передаются заказчику для дальнейшего редактирования. Для уточнения ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад