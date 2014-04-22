Модификация URL's ocStore(русский Opencart)

$30
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URL's каталога ocStore 1.5.5.1.2 (русский Opencart) выглядят следующим образом:

/index.php?route=product/category&path=X - категория

index.php?route=product/category&path=X_Y - подкатегория

/index.php?route=product/product&path=X_Y&product_id=Z - товар

Нужно привести URL's к следующему виду:

/shop/-/cat_id/X/ - категория

/shop/-/cat_id/X/podcat_id/Y/ - подкатегория

/shop/-/cat_id/X/podcat_id/Y/podcat_id/Y/id/Z/ - товар

где

X - id категории

Y - id подкатегории

Z - id товара

OpenCart
10 лет назад
artrox
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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