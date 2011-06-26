Модуль для DLE – приватно для Грядунова Романа

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка110 просмотров
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Написание модуля для DLE.

Сроки – 2 дня. Оплата – 20$.

12 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Web-Stil
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Ответственный и вежливый исполнитель. Сработались на 100%, все сделано быстро и качественно. Удачи, Роман!
Отличный работодатель! Буду рад сотрудничать еще. Удачи вам!