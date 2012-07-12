Модуль на ASP для передачи данных из 1С в MySQL

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки85 просмотров

Требуется разработать модуль, который будет связующим звеном между сайтом на PHP с базой на MySQL и базой данных 1С7.7.

Требуется передавать изменения из 1С в MySQL и обратно.

MySQLPHP
13 лет назад
Marisauto
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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