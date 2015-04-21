Модуль обработки изображений на Joomla (OpenCart)

Для интернет-магазина на Joomla (VirtueMart) (возможен переезд наOpenCart) нужно чтобы пользователь мог на сайте сделать-заказать себе магнитик, т.е. загрузить фотографию, выбрать область для обрезки, обрезать, применить рамочку или эффект какой-то из предоставленного набора.

Подробнее:

На странице в центральном блоке должен находиться заголовок: «Выберите фотографию для

По нажатию на кнопку «Добавить» открывается окно выбора файла, после выбора файла пользователь видит уже выбранное им изображение и обработанное изображение.

Обязательно должна производится проверка загружаемого файла – действительно ли файл является изображением, допустимые форматы изображений:

• Gif

• Jpg

• Jpeg

• Png

Также должна быть система определения ошибок и предупреждений и сообщения о них пользователю, такие как:

1. Если изображение имеет формат Gif, то пользователь должен быть уведомлен о низком качестве изделия из такого изображения и у него должна быть возможность выбрать другое изображение или согласиться и все равно этот файл загрузить.

2. Если изображение с разрешением ниже чем 600 на 600 пикселей, то пользователь должен быть предупрежден о низком качестве готового фото-сувенира и иметь возможность согласиться с низким качеством или выбрать другое изображение.

3. Если размер изображения превышает 20 Мб, то пользователю сообщается об ошибке и предлагается выбрать другой файл.

4. Если размер файла больше чем 4 Мб, то пользователю выдается предупреждение о том что файл большой и загрузка и обработка изображения может занять продолжительное время, пользователь также соглашается продолжить загрузку или может выбрать другой файл.

Выбранное изображение сразу обрезается под размер фото-сувенира, пользователь видит как оно будет обрезано.

В этом же окне должны находится изображения с выбором применяемой к готовому изображению рамки, а также фотоэффекта:

• Оригинал – то как изначально выглядело фото – без применения эффектов

• Сепия

• Черно/белое фото

• Факс

• Контарст

• Лайт

• Слайд

• Саншайн

• Винтаж

• Полароид

• Ломо

При выборе какой-либо рамки или какого-либо фотоэффекта в области просмотра (в примере 1 она озаглавлена как «Магнитик будет такой») изображение должно меняться в соответствии с выбранным фотоэффектом или накладываться на него рамка.

На этой же странице должна быть кнопка «Готово! Добавить в корзину», по нажатию на которую изображение с примененной рамкой и/или фотоэффектом (возможно и без эффекта или рамки, если пользователь их не выбирал) попадает на страницу просмотра созданного фото-сувенира. На этой странице можно удалить созданный фото-сувенир, изменить его вернувшись в редактирование изображения, возврат происходит по кнопке «Изменить». Здесь же можно выбрать количество фото-сувениров с загруженным изображением. На странице просмотра должна быть возможность добавить другие изображения. На странице просмотра должна быть возможность перехода в корзину

Пишите сроки и стоимость реализации. Если есть вопросы, задавайте.