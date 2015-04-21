Модуль обработки изображений на Joomla (OpenCart)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Для интернет-магазина на Joomla (VirtueMart) (возможен переезд наOpenCart) нужно чтобы пользователь мог на сайте сделать-заказать себе магнитик, т.е. загрузить фотографию, выбрать область для обрезки, обрезать, применить рамочку или эффект какой-то из предоставленного набора.

Подробнее:

На странице в центральном блоке должен находиться заголовок: «Выберите фотографию для

По нажатию на кнопку «Добавить» открывается окно выбора файла, после выбора файла пользователь видит уже выбранное им изображение и обработанное изображение.

Обязательно должна производится проверка загружаемого файла – действительно ли файл является изображением, допустимые форматы изображений:

• Gif

• Jpg

• Jpeg

• Png

Также должна быть система определения ошибок и предупреждений и сообщения о них пользователю, такие как:

1. Если изображение имеет формат Gif, то пользователь должен быть уведомлен о низком качестве изделия из такого изображения и у него должна быть возможность выбрать другое изображение или согласиться и все равно этот файл загрузить.

2. Если изображение с разрешением ниже чем 600 на 600 пикселей, то пользователь должен быть предупрежден о низком качестве готового фото-сувенира и иметь возможность согласиться с низким качеством или выбрать другое изображение.

3. Если размер изображения превышает 20 Мб, то пользователю сообщается об ошибке и предлагается выбрать другой файл.

4. Если размер файла больше чем 4 Мб, то пользователю выдается предупреждение о том что файл большой и загрузка и обработка изображения может занять продолжительное время, пользователь также соглашается продолжить загрузку или может выбрать другой файл.

Выбранное изображение сразу обрезается под размер фото-сувенира, пользователь видит как оно будет обрезано.

В этом же окне должны находится изображения с выбором применяемой к готовому изображению рамки, а также фотоэффекта:

• Оригинал – то как изначально выглядело фото – без применения эффектов

• Сепия

• Черно/белое фото

• Факс

• Контарст

• Лайт

• Слайд

• Саншайн

• Винтаж

• Полароид

• Ломо

При выборе какой-либо рамки или какого-либо фотоэффекта в области просмотра (в примере 1 она озаглавлена как «Магнитик будет такой») изображение должно меняться в соответствии с выбранным фотоэффектом или накладываться на него рамка.

На этой же странице должна быть кнопка «Готово! Добавить в корзину», по нажатию на которую изображение с примененной рамкой и/или фотоэффектом (возможно и без эффекта или рамки, если пользователь их не выбирал) попадает на страницу просмотра созданного фото-сувенира. На этой странице можно удалить созданный фото-сувенир, изменить его вернувшись в редактирование изображения, возврат происходит по кнопке «Изменить». Здесь же можно выбрать количество фото-сувениров с загруженным изображением. На странице просмотра должна быть возможность добавить другие изображения. На странице просмотра должна быть возможность перехода в корзину

Пишите сроки и стоимость реализации. Если есть вопросы, задавайте.

JoomlaOpencart
10 лет назад
Siteshouse1
Анатолий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер VK

    Нужно создать парсер страниц вконтакте. За основу можно взять vkparser: http://vkparser.ru/ Видео с подробным описанием: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=z-t0DDFf2Rk 90% функции уже реализованы в vkparser Функционал: - работать через ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программные доработки на OpenCart

    Приветствую! Есть такие задачи: 1.написать калькулятор, который считает зависимость ширина/длина товара + считает нестандартные размеры. Цены на стандартные размеры будут предоставляться в выгрузке файла 2.сделать загрузку товаров и цен с ...

    Opencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки на сайте CMS Modx

    Добрый день. Имеется сайт: http://udachino.com.ua/ 1. http://udachino.com.ua/ru/services на стр. Галерея при просмотре изображений, отсутствуют кнопки "След", "Пред." - нужно их сделать. 2. При наведении на пункт меню "Галерея", нужно реализовать выпадающий список, ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибку JS

    После очередного обновления CMS перестал работать скрипт lazy load. TypeError: container.position(...) is undefined Необходимо подсказать, где именно ошибка и как можно исправить. ссылка на страницу с ошибкой: ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Внести в регистрацию joomla 2.5 дополнительные поля

    Необходимо внести в стандартную регистрацию joomla 2.5 дополнительные поля, примерно как тут http://www.js-company.ru/user/action.registrationOpt только с нашими полями (выбор между оптом и розницей делать не надо, только опт)

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomla. Модуль 2.5 --> 3.3.6

    Есть модуль для 2.5, он даже поставился на 3.3.6, но не работает. Нужно переделать/доделать его для нормальной работы под версию 3.3.6. П.С. у производителя есть версия для 3.3.3, но при обновлении ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Блокировка по IP

    Хотим как-то отслеживать и блокировать нежелательных посетителей сайта www_okna-lik_kz Нужно какое-нибудь дополнение на сайт, которое сможет отслеживать IP, MAC-адрес посетителя и блокировать пользователя. Чтобы можно было вычислить, реальный ли дают нам телефон, или ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад