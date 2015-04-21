Нужно создать парсер страниц вконтакте. За основу можно взять vkparser: http://vkparser.ru/ Видео с подробным описанием: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-t0DDFf2Rk 90% функции уже реализованы в vkparser Функционал: - работать через ...
Модуль обработки изображений на Joomla (OpenCart)
Для интернет-магазина на Joomla (VirtueMart) (возможен переезд наOpenCart) нужно чтобы пользователь мог на сайте сделать-заказать себе магнитик, т.е. загрузить фотографию, выбрать область для обрезки, обрезать, применить рамочку или эффект какой-то из предоставленного набора.
Подробнее:
На странице в центральном блоке должен находиться заголовок: «Выберите фотографию для
По нажатию на кнопку «Добавить» открывается окно выбора файла, после выбора файла пользователь видит уже выбранное им изображение и обработанное изображение.
Обязательно должна производится проверка загружаемого файла – действительно ли файл является изображением, допустимые форматы изображений:
• Gif
• Jpg
• Jpeg
• Png
Также должна быть система определения ошибок и предупреждений и сообщения о них пользователю, такие как:
1. Если изображение имеет формат Gif, то пользователь должен быть уведомлен о низком качестве изделия из такого изображения и у него должна быть возможность выбрать другое изображение или согласиться и все равно этот файл загрузить.
2. Если изображение с разрешением ниже чем 600 на 600 пикселей, то пользователь должен быть предупрежден о низком качестве готового фото-сувенира и иметь возможность согласиться с низким качеством или выбрать другое изображение.
3. Если размер изображения превышает 20 Мб, то пользователю сообщается об ошибке и предлагается выбрать другой файл.
4. Если размер файла больше чем 4 Мб, то пользователю выдается предупреждение о том что файл большой и загрузка и обработка изображения может занять продолжительное время, пользователь также соглашается продолжить загрузку или может выбрать другой файл.
Выбранное изображение сразу обрезается под размер фото-сувенира, пользователь видит как оно будет обрезано.
В этом же окне должны находится изображения с выбором применяемой к готовому изображению рамки, а также фотоэффекта:
• Оригинал – то как изначально выглядело фото – без применения эффектов
• Сепия
• Черно/белое фото
• Факс
• Контарст
• Лайт
• Слайд
• Саншайн
• Винтаж
• Полароид
• Ломо
При выборе какой-либо рамки или какого-либо фотоэффекта в области просмотра (в примере 1 она озаглавлена как «Магнитик будет такой») изображение должно меняться в соответствии с выбранным фотоэффектом или накладываться на него рамка.
На этой же странице должна быть кнопка «Готово! Добавить в корзину», по нажатию на которую изображение с примененной рамкой и/или фотоэффектом (возможно и без эффекта или рамки, если пользователь их не выбирал) попадает на страницу просмотра созданного фото-сувенира. На этой странице можно удалить созданный фото-сувенир, изменить его вернувшись в редактирование изображения, возврат происходит по кнопке «Изменить». Здесь же можно выбрать количество фото-сувениров с загруженным изображением. На странице просмотра должна быть возможность добавить другие изображения. На странице просмотра должна быть возможность перехода в корзину
Пишите сроки и стоимость реализации. Если есть вопросы, задавайте.
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