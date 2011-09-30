Модуль обработки прайс листов для магазина

Необходимо написать приложение для загрузки в существующую БД интернет магазина данных из xls прайс листов поставщиков на PHP.

Ключевые моменты:

1. Скрипт для загрузки данных должен быть универсальным и настраиваться под несколько прайсов одновременно. Формат прайсов MS Office Exsel 98-2007.

2. Для привязки к существующей БД необходим интерфейс оператора, через который будет производиться поиск совпадений товаров из прайса с товарами в БД магазина.

3. Для заведения нового товара необходим интерфейс оператора.

Интернет магазин электроники, бытовой техники, комп. комплектующих.

Подробное ТЗ в личку.