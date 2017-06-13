Модуль онлайн оплаты для мобильного приложения

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка99 просмотров
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Необходимо сделать модуль онлайн оплаты через Сбербанк для мобильного приложения. Модуль должен иметь возможность сохранять платежные данные клиента для последующей оплаты заказов в один клик. Сейчас необходимо для приложения на Андроид, в ближайшем будущем для приложения под iOS.

7 лет назад
techworkingIG
Игорь 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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