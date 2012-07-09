Модуль поиска/оплаты авиабилетов

Сделали сайт, проверила его на ошибки, вот что показало.....Ввведите мой сайт http://films-house.ru/ сюда http://www.validome.org/lang/ru . Сайт постоянно тормозит, вылетает часто ошибка 503.Кто может исправить ошибки в коде, что все работало на ура?Сколько по стоимости ...