Необходимо из готовых psd файлов сделать шаблон для cs cart . + "прикрутить" модули доставки и оплаты. Оперативно. До 23:00 21.07.2012
Модуль поиска/оплаты авиабилетов
Необходимо сделать форму поиска авиарейсов, рейсы добавляем в базу мы через админку, так же необходимо подключить платежную систему, для покупки авиабилета к рейсу. Наш сайт на DLE.
Пишите в ICQ 414415415, стоимость определим.
Заявки фрилансеров
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