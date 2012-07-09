Модуль поиска/оплаты авиабилетов

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Закрыт2 заявки129 просмотров

Необходимо сделать форму поиска авиарейсов, рейсы добавляем в базу мы через админку, так же необходимо подключить платежную систему, для покупки авиабилета к рейсу. Наш сайт на DLE.

Пишите в ICQ 414415415, стоимость определим.

DLE
13 лет назад
perda4ok
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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