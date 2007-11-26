Меня в первую очередь интересует оценка работ, график платежа, способ платежа. писать лучше сразу на электронку, отвечу гораздо быстрее. Дизайн любой..максимально простой. Структура базы простая, она указана внизу. посетитель заходит и может начать смотреть или по дереву меню или ...
Модуль работы с live-ставками букмекер. конторы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт букмекерской конторы, надо написать модуль приема и обработки live-ставок как в автоматическом режиме, так и с возможностью управления оператором (человеком).
Модуль должен уметь принимать ставки как на основную линию, так на дополнительные исходы. Должен автоматически менять коэффициенты при наступлении значимых событий (изменение счета, пенальти, желтая карточка, удаление и т.д.)
Пример работы аналогичного модуля можно посмотреть на http://live.fonbet.info/livebets/afisha.jsp
Опыт работы в данной области обязателен.
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