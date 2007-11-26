Модуль работы с live-ставками букмекер. конторы

$2500
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок284 просмотра
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Есть сайт букмекерской конторы, надо написать модуль приема и обработки live-ставок как в автоматическом режиме, так и с возможностью управления оператором (человеком).

Модуль должен уметь принимать ставки как на основную линию, так на дополнительные исходы. Должен автоматически менять коэффициенты при наступлении значимых событий (изменение счета, пенальти, желтая карточка, удаление и т.д.)

Пример работы аналогичного модуля можно посмотреть на http://live.fonbet.info/livebets/afisha.jsp

Опыт работы в данной области обязателен.

16 лет назад
iland
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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