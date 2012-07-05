Модуль рассылки по ключевым словам в статьях - DLE

Требуется написать модуль или доработать существующий для возможности рассылки пользователям новых статей с фильтрацией по ключевым словам в статьях.

Т.е., нужно сделать таким образом, чтобы посетитель, зарегистрировавшись на сайте и задав в личном кабинете ключевые слова, мог бы постоянно получать новые статьи, содержащие эти ключевые слова.

ICQ: 418657069