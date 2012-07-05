Модуль рассылки по ключевым словам в статьях - DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки109 просмотров

Требуется написать модуль или доработать существующий для возможности рассылки пользователям новых статей с фильтрацией по ключевым словам в статьях.

Т.е., нужно сделать таким образом, чтобы посетитель, зарегистрировавшись на сайте и задав в личном кабинете ключевые слова, мог бы постоянно получать новые статьи, содержащие эти ключевые слова.

ICQ: 418657069

DLE
13 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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