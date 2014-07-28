Модуль увеличительного стекла на Joomla 3

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Закрыт4 заявки142 просмотра

На сайте-каталоге (Jomla 3 (— Zoo Free 3.1 — Gallery)) нужно установить модуль увеличительного стекла.

Есть пример, http://www.curver.com/cur/products/flexi-chef/11953

На Joomla 2.5. такой работает. Можно ли установить его на третей версии?

Если есть вопросы — пишите.

Интиресует стоимость работы и сроки.

Joomla
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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