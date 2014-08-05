Модуль заказа для Prestashop 1.6

Модуль быстрой покупки:

После добавления товара в корзину, пользователю предлагается в неё перейти.

В корзине пользователь видит следующее:

- Таблицу с товарами (как есть)

- Поле для ввода имени, номера телефона, адреса эл. почты, пароль (такая регистрация). Кнопку входа («уже зарегистрированы?»). Если пользователь залогинен, то показывается его имя и телефон.

- Чекбоксы выбора подписки (на что подписаться). Если залогинен, то не показывается.

- Выбор способа доставки (почтой по россии, курьером по москве, самовывоз в москве)

- Способ оплаты (при получении, через робокассу). Если доставка по россии, то только через робокассу (остальные способы заболочены или не показаны)

- Окончательную стоимость заказа в зависимости от способа доставки

- Текстарею комментария к заказу

- Инпут для ввода купона на скидку и кнопку «применить», которая должна без перезагрузки страницы применять скидку

-Кнопку подтверждения заказа

После чего:

- Создается уч. запись пользователя

- Пользователь логиниться в фоне

- Заказ сохраняется в админке. Заказ получает статус «в обработке». Если оплата через робокассу, то получает статус «в ожидании оплаты», а после оплаты «в обработке»

- Пользователь переходит на благодарственную страницу. Если оплата через робокассу, то сначала туда.

- Должен создаваться заказ в админке

- Пользователю должно улетать письмо с благодарностями

Модуль должен устанавливаться как модуль, через админку (стандартный установщик)

Модуль должен иметь следующие настройки:

- Включение/выключение способов оплаты

- Включение/выключение способов доставки, которые настраиваются стандартными средствами движка

- Робокассу пока можно отложить, если это хорошо скажется на стоимости. Иначе – настройки робокассы (логины, пароли и тд)

По сути всё это уже есть в дефолтном, быстром оформлении заказа (кроме робокассы). Но для выбора способа оплаты необходимо сначала залогиниться, что очень неудобно. К тому же, есть необходимость вводить адрес, город, страну и тд, что тоже не очень хорошо (легче сказать по телефону). Если делать бюджетный вариант модуля, то можно основываться и на переделке дефолтного способа заказа.

Второй модуль – робокасса. В целом, описание работы уже дано. Единственное, что потребуется добавлять стоимость комиссии робокассы в стоимость заказа (если выбран именно этот пункт)