Есть сайт (лендинг), сделанный на Адоб Мьюз. Необходимо добавить туда карусельку, как здесь: http://ocenka.umcin.ru Блок - офиц. документы. Чтобы при клике на документ он увеличивался в полный размер. ...
Модуль заказа для Prestashop 1.6
Модуль быстрой покупки:
После добавления товара в корзину, пользователю предлагается в неё перейти.
В корзине пользователь видит следующее:
- Таблицу с товарами (как есть)
- Поле для ввода имени, номера телефона, адреса эл. почты, пароль (такая регистрация). Кнопку входа («уже зарегистрированы?»). Если пользователь залогинен, то показывается его имя и телефон.
- Чекбоксы выбора подписки (на что подписаться). Если залогинен, то не показывается.
- Выбор способа доставки (почтой по россии, курьером по москве, самовывоз в москве)
- Способ оплаты (при получении, через робокассу). Если доставка по россии, то только через робокассу (остальные способы заболочены или не показаны)
- Окончательную стоимость заказа в зависимости от способа доставки
- Текстарею комментария к заказу
- Инпут для ввода купона на скидку и кнопку «применить», которая должна без перезагрузки страницы применять скидку
-Кнопку подтверждения заказа
После чего:
- Создается уч. запись пользователя
- Пользователь логиниться в фоне
- Заказ сохраняется в админке. Заказ получает статус «в обработке». Если оплата через робокассу, то получает статус «в ожидании оплаты», а после оплаты «в обработке»
- Пользователь переходит на благодарственную страницу. Если оплата через робокассу, то сначала туда.
- Должен создаваться заказ в админке
- Пользователю должно улетать письмо с благодарностями
Модуль должен устанавливаться как модуль, через админку (стандартный установщик)
Модуль должен иметь следующие настройки:
- Включение/выключение способов оплаты
- Включение/выключение способов доставки, которые настраиваются стандартными средствами движка
- Робокассу пока можно отложить, если это хорошо скажется на стоимости. Иначе – настройки робокассы (логины, пароли и тд)
По сути всё это уже есть в дефолтном, быстром оформлении заказа (кроме робокассы). Но для выбора способа оплаты необходимо сначала залогиниться, что очень неудобно. К тому же, есть необходимость вводить адрес, город, страну и тд, что тоже не очень хорошо (легче сказать по телефону). Если делать бюджетный вариант модуля, то можно основываться и на переделке дефолтного способа заказа.
Второй модуль – робокасса. В целом, описание работы уже дано. Единственное, что потребуется добавлять стоимость комиссии робокассы в стоимость заказа (если выбран именно этот пункт)
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