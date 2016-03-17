Modx Revo Парсинг туров и настройка процесса бронирования

Добрый день, необходимо настроить парсинг и организовать процесс бронирования на сайте.

Сайт туристической компании, на котором должна быть следующая логика:

1. Пользователь выбирает определенные характеристики для поиска тура (который нужно разработать)

2. Затем получает результаты поиска (которые нужно парсить с сайтов туроператора)

3. В результатах поиска нужно настроить автоматический расчет цены, т.е. от цены туроператора отнимаем 8% и выводим итоговую сумму.

4. Пользователь может сохранить тур в избранное в личном кабинете.

5. Пользователь нажимает на кнопку "Забронировать" и переходит на страницу "Бронирования", заполняя только личный данные, заявка падает админу и сохраняется в личном кабинете.

6. После того, как менеджеры свяжутся с пользователем для уточнения заказа и согласования заказа, пользователь может оплатить заявку из личного кабинета через сервис pay.travel/

ТЗ по ссылке goo.gl/F4PFAI

От исполнителя:

→ Вопросы

→ Ориентировочные сроки

→ Желание поработать над проектом)

→ Хотя бы примерные границы стоимости

Спасибо, жду откликов.

P.S. как всегда ... сроки горят, но если мы будем на одной волне, то справимся ;)