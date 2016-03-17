Ищу человека с опытом настройки и использования paypal. У кого есть свободное время помочь разобрать один вопрос. Естественно не бесплатно. Обсудим в скайпе, пишите свой скайп - добавлюсь сам
Modx Revo Парсинг туров и настройка процесса бронирования
Добрый день, необходимо настроить парсинг и организовать процесс бронирования на сайте.
Сайт туристической компании, на котором должна быть следующая логика:
1. Пользователь выбирает определенные характеристики для поиска тура (который нужно разработать)
2. Затем получает результаты поиска (которые нужно парсить с сайтов туроператора)
3. В результатах поиска нужно настроить автоматический расчет цены, т.е. от цены туроператора отнимаем 8% и выводим итоговую сумму.
4. Пользователь может сохранить тур в избранное в личном кабинете.
5. Пользователь нажимает на кнопку "Забронировать" и переходит на страницу "Бронирования", заполняя только личный данные, заявка падает админу и сохраняется в личном кабинете.
6. После того, как менеджеры свяжутся с пользователем для уточнения заказа и согласования заказа, пользователь может оплатить заявку из личного кабинета через сервис pay.travel/
ТЗ по ссылке goo.gl/F4PFAI
От исполнителя:
→ Вопросы
→ Ориентировочные сроки
→ Желание поработать над проектом)
→ Хотя бы примерные границы стоимости
Спасибо, жду откликов.
P.S. как всегда ... сроки горят, но если мы будем на одной волне, то справимся ;)
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