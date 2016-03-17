Modx Revo Парсинг туров и настройка процесса бронирования

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Добрый день, необходимо настроить парсинг и организовать процесс бронирования на сайте. 

Сайт туристической компании, на котором должна быть следующая логика: 

1. Пользователь выбирает определенные характеристики для поиска тура (который нужно разработать) 

2. Затем получает результаты поиска (которые нужно парсить с сайтов туроператора) 

3. В результатах поиска нужно настроить автоматический расчет цены, т.е. от цены туроператора отнимаем 8% и выводим итоговую сумму. 

4. Пользователь может сохранить тур в избранное в личном кабинете. 

5. Пользователь нажимает на кнопку "Забронировать" и переходит на страницу "Бронирования", заполняя только личный данные, заявка падает админу и сохраняется в личном кабинете. 

6. После того, как менеджеры свяжутся с пользователем для уточнения заказа и согласования заказа, пользователь может оплатить заявку из личного кабинета через сервис pay.travel/ 

ТЗ по ссылке goo.gl/F4PFAI 

От исполнителя: 

→ Вопросы 

→ Ориентировочные сроки 

→ Желание поработать над проектом) 

→ Хотя бы примерные границы стоимости 

Спасибо, жду откликов. 

P.S. как всегда ... сроки горят, но если мы будем на одной волне, то справимся ;) 

MODX
9 лет назад
anisiya_vadnai
Анисия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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