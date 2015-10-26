Монтировать логический диск и передача свобоного места на другой

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Здравствуйте,

Необходимо монтировать раздел /home.

Что произошла:

Во время выполнения команды lvreduce  putty отключил соединине

Теперь команда mount не работает. Пишет "already mounted or busy"

Что требуется:

1) Проверить не стерлись ли данные раздела /home

2) Монтировать логический диск

3) Передать память от одного логического диска к другому. ( От /home на /root)

8 лет назад
dastiw1
31 годКазахстан
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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