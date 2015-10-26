Требуется написать скрипт с использованием PHP+MYSQL+AJAX. ТЗ и готовые формы прикрепил.
Монтировать логический раздел и передать свободное место на другой
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Здравствуйте,
Необходимо монтировать раздел /home.
Что произошла:
Во время выполнения команды lvreduce putty отключил соединине
Теперь команда mount не работает. Пишет "already mounted or busy"
Что требуется:
1) Проверить не стерлись ли данные раздела /home
2) Монтировать логический диск
3) Передать память от одного логического диска к другому. ( От /home на /root)
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