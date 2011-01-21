Мощный алгоритм фильтрации изображения

Только на Delphi (можно со вставками на Ассемблере, если это ускорит процесс).

Необходимо надёжно фильтровать картинки от зашумлений (какие конкретно, будет сообщено в ТЗ). Требуется оперативный и качественный результат. Только опытным исполнителям с высокой репутацией!

Задача очень непростая. И решить надо максимально оперативно (максимум за 2 недели). Поэтому - только для профи, с высоким рейтингом на сайте.

Выставляйте заявки, через личное сообщение будут отправлены подробности ТЗ, если по рейтингу и портфолио вы подходите.