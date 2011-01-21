Требуются ТОЛЬКО кандидатуры, проживающие в Челябинске. ОТремонтиовать модуль для рассылки почты по базе. Сделан на пхп. Коннектится с БД Майскле. Делался 4 года ...
Мощный алгоритм фильтрации изображения
Только на Delphi (можно со вставками на Ассемблере, если это ускорит процесс).
Необходимо надёжно фильтровать картинки от зашумлений (какие конкретно, будет сообщено в ТЗ). Требуется оперативный и качественный результат. Только опытным исполнителям с высокой репутацией!
Задача очень непростая. И решить надо максимально оперативно (максимум за 2 недели). Поэтому - только для профи, с высоким рейтингом на сайте.
Выставляйте заявки, через личное сообщение будут отправлены подробности ТЗ, если по рейтингу и портфолио вы подходите.
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