Музыкальный плеер с автоплеем на сайте под wordpress

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Открыт3 заявки178 просмотров

Нужно подключить и настроить плеер который будет воспроизводить муз. трэк при загрузке главной страницы.

WordPressНастройка плагинов
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