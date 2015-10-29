На framework yii1, тематика социальные сети.

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок96 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект построен на framework yii1, тематика социальные сети. 

Нужно поправить платёжную систему WalletOne 

Внести внешние изменения по добавлению в друзья, Вконтакте 

прикрепить по техническому заданию социальные сети ( Кнопки) 

Глянуть на уязвимости сайта. 

Пожалуйста оставляйте свои контакты для оперативной связи. 

Работы примерно на 4 часа. 

Техническое задание в Word документе 

8 лет назад
Crypaymax
Максим 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад