На Joomla 3 настроить Слайдер (Zoo Extra Slider)

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Завершен2 заявки167 просмотров

Есть сайт на Joomla 3. На главной странице установлен слайдер с товарами "новинки". Он не работает сейчас. Нужно исправить.

В заявке пишите стоимость

Joomla
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
$13
1 день
Спасибо за работу! Решение проблемы было найдено очень быстро, хотя до этого несколько программистов не могли решить поставленную задачу.
Все отлично, работал по постоплате, надежный заказчик.

Заявки фрилансеров

shortys
Иван 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
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