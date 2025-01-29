На сайте не воспроизводится видео заставки, нужно поправить

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Закрыт2 заявки19 просмотров

сайт https://kgmstrategy.com/

видео в шапке сайта. Указывайте телеграм для связи

3 месяца назад
AndrewT
Андрей 
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40 минут назад

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